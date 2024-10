Fanpage.it - Seviziò e uccise moglie e figli dopo un rito, Barreca andrà in una struttura Rems: “Fu delirio mistico”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Giovanniè stato scarcerato ein unasanitaria di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali, una. “Il suo è stato unmistico latente fino a quando non sono entrati in scena Sabrina Fina e Massimo Carandente” sostiene il suo avvocato, riferendosi alla coppia indagata per gli stessi fatti e ora in carcere.