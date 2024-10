Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 al largo della costa di Ancona (Di martedì 29 ottobre 2024) La terra ha tremato martedì pomeriggio nelle Marche. Alle 17.48 una Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata in mare al largo della costa di Ancona e a una profondità di 25 chilometri. Il terremoto è stato localizzato a 25 chilometri da Fano, 33 da Pesaro e a 36 chilometri da Ancona. La Scossa è stata avvertita nell’Anconetano e in particolare a Senigallia. Laprimapagina.it - Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 al largo della costa di Ancona Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La terra ha tremato martedì pomeriggio nelle Marche. Alle 17.48 unadidi3.7 è stata registrata in mare aldie a una profondità di 25 chilometri. Ilè stato localizzato a 25 chilometri da Fano, 33 da Pesaro e a 36 chilometri da. Laè stata avvertita nell’Anconetano e in particolare a Senigallia.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:didi3.7 nelle Marche, sisma avvertito nella costa di Ancona: la situazione;oggi In Calabria: serie di scosse di3 a Cosenza, Ingv: "Sequenza sismica in corso";didi3,7 registrata sulla costa marchigiana anconetana; Calabria,di3.7 nel Cosentino;in Calabria:di3.7 vicino a Cosenza;CALABRIA,di3.7 a Cellara, tutti i dettagli; Leggi >>>

Terremoto MARCHE, scossa di magnitudo 3.7 a Marotta, tutti i dettagli

(3bmeteo.com)

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7, si è verificata alle ore 17:48 con epicentro a Marotta, in provincia di Pesaro e Urbino. La profondità stimata è stata di circa 25.1 Km. Potete monitorare ...

Terremoto Marche oggi, scossa magnitudo 3.7 al largo della costa anconetana: avvertita dalla popolazione

(msn.com)

Una nuova scossa di terremoto spaventa la costa nord delle Marche, ma per fortuna al momento non sono stati segnalati danni. La scossa è avvuneta nella zona di mare ...

Terremoto oggi nell’Anconetano: scossa di magnitudo 3.7

(msn.com)

La terra trema nelle Marche: il sisma è stato localizzato dall’Istituto di geofisica e vulcanologia a una profondità di 25 km con epicentro sulla costa marchigiana, a 25 chilometri da Fano, 33 da Pesa ...

Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 nelle Marche, sisma avvertito nella costa di Ancona: la situazione

(notizie.virgilio.it)

Una scossa di terremoto è stato registrato con magnitudo 3.7 nelle Marche, a circa una 20 chilometri in mare al largo della costa di Ancona ...