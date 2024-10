Lanazione.it - Scandicci, Festa dell'olio e mercato contadino a Vingone

(Di martedì 29 ottobre 2024)(Firenze), 29 ottobre 2024 – Una domenica mattina tutta dedicata ai sapori e alla cultura contadina, il prossimo 3 novembre alla Casa del popolo di(Firenze). Nei locali e nel giardino del circolo Arci di via Roma (altezza piazza Kennedy) protagonista sarà il principea stagione: si svolgerà infatti la, con degustazioni di oli a chilometro zero. E poi, come ogni prima domenica del mese, è ripreso ilcon prodotti freschie colline circostanti. Per tutti gli appassionati di pane, pizza & co.