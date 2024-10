Ilrestodelcarlino.it - Priftis chiede il salto di qualità: "Stasera scontro chiave"

(Di martedì 29 ottobre 2024) "Quello con lo Slask – dice coach– sarà indubbiamente unodel cammino europeo di entrambe le squadre: sappiamo che loro giocheranno duro e con grande motivazione visto che vengono da due sconfitte nelle prime due partite e giocheranno questa sfida davanti al proprio pubblico. Sono una squadra con alcuni giocatori di indubbio talento, coadiuvati da buoni tiratori sul perimetro e da lunghi che sanno essere molto fisici all’interno dell’area. Servirà quindi un match di grande concentrazione e controllo del ritmo, in cui non potremo permetterci di lasciargli soluzioni facili. Inoltre – conclude coach– dovremo migliorare sensibilmente il nostro apporto a rimbalzo e la protezione dell’area. In attacco, invece, dobbiamo aver la pazienza di eseguire i nostri giochi e di cercare di aver la miglior selezione di tiri possibile".