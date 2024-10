Lanazione.it - Pietrasanta, l’ora del caffè divide i bar. ‘Da noi stop dopo le 18’

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Le 18 sono già passate e si ha una gran voglia dida gustare in piazza Duomo? Nessun problema, basta segnarsi il nome dei bar che lo consentono e di quelli che invece preferiscono puntare sui cocktail. I primi sono in maggioranza e non ci stanno che la città venga dipinta come non accogliente. L’ennesima lamentela, da parte dei visitatori, si è riversata l’ultimo weekend sui social innescando un’infuocata discussione. “Ciò che possiamo offrire lo offriamo a tutte le ore – dice Lupo Bartoli del ’Pietrasantese’ – senza distinzione trao spritz. L’ultima cosa che facciamo, prima di chiudere, è spegnere la macchina del. In pochi però lo chiedonole 18: la nostra clientela è legata soprattutto ad aperitivi e cocktail. Detto questo, è giusto che ogni locale si differenzi e faccia la sua politica”.