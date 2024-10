Dailymilan.it - Milan, Roberto Donadoni sta con Fonseca: Rafael Leao si esclude da solo…

(Di martedì 29 ottobre 2024)è d’accordo con le scelte di Paulo: così facendo èsida solo dalvota Paulo. Vota la sua scelta di tenere fuori. Non si tratta di una punizione. O di una forzatura. Da allenatore ad allenatore ci sono degli equilibri da gestire all’interno di un gruppo. E oggi l’atteggiamento in campo dell’attaccante portoghese si fa fatica a sopportarlo. Anche i tifosi, non tutti bisogna essere sinceri, cominciano a farsi qualche domanda. È giusto continuare a difenderlo? È giusto pensare che questo sia il massimo chepuò dare alla causa rossonera? La risposta è per forza di cose no. Morata non ha segnato molto ma dà una grande mano alla squadra partecipando alla manovra e creando spazi. A uno così non rinuncerei mai.