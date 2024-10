Ilnapolista.it - Milan-Napoli, a breve le formazioni ufficiali. Fonseca perde anche Pulisic

(Di martedì 29 ottobre 2024)scendono in campo aa San Siro per il primo big match della formazione di Antonio Conte. Fronteil tecnico dovrebbe far giocare tutti i titolari tra cui Politano e Kvara che hanno riposato sabato. Nelinvece sembra scoppiato il caso Leao, ma il tecniconega e continua a tenerlo in panchina. I rossoneri ,a meno di due ore dall’inizio del match, devono rinunciare, influenzato. Gioca Musah.