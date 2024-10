Meloni vola a Tripoli: "Rapporto con la Libia è priorità per l'Europa" (Di martedì 29 ottobre 2024) Giorgia Meloni ha inaugurato il forum Italia-Libia sull'economia, annunciando l'apertura di un nuovo collegamento: "Ita Airways tornerà a collegare le nostre due nazioni dal gennaio 2025" Ilgiornale.it - Meloni vola a Tripoli: "Rapporto con la Libia è priorità per l'Europa" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Giorgiaha inaugurato il forum Italia-sull'economia, annunciando l'apertura di un nuovo collegamento: "Ita Airways tornerà a collegare le nostre due nazioni dal gennaio 2025"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Libia - Meloni : “Da gennaio 2025 tornano voli diretti tra i due Paesi operati da Ita Airways”

(Lapresse.it)

“La cooperazione bilaterale” tra Italia e Libia “è già molto forte, è aperta su più fronti, compresi i campi più innovativi delle telecomunicazioni e della sicurezza cibernetica. Libia e Italia sono già connesse dal gasdotto Green Stream, da cavi ...

Meloni - con la Libia ampia cooperazione sulle migrazioni

(Quotidiano.net)

"Insieme al lavoro che facciamo per combattere l'immigrazione illegale di massa e per garantire il diritto a non dover emigrare, ossia favorire crescita e sviluppo, è fondamentale favorire i canali di migrazione legale. Il governo italiano ha ...

Meloni a Tripoli: "Rapporto con Libia è una priorità per Italia e Ue"

(quotidiano.net)

Roma, 29 ott. (askanews) - "Questa è la mia quarta visita in Libia da quando ho assunto la guida del governo italiano, la mia terza visita in Libia solo quest'anno. Non accade per caso: la frequenza d ...

Meloni, Ita Airways torna a collegare Italia-Libia da 2025

(quotidiano.net)

"Sono fiera di annunciare che Ita Airways tornerà a collegare le nostre due nazioni dal gennaio 2025. E sono fiera che l'Italia sia stata la prima nazione occidentale a cancellare il parere negativo ...

Meloni a Tripoli per il Business Forum Italia-Libia

(ansa.it)

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Tripoli per partecipare al Business Forum Italia-Libia. Meloni è stata accolta all'aeroporto di Mitiga dal ministro di Stato per gli affari del ...

Italia-Libia, Meloni: "Rapporto con Tripoli priorità per Roma e per Ue"

(msn.com)

Intervento della premier al Business Forum: 'Ita Airways tornerà a collegare le nostre Nazioni a partire da gennaio 2025 ...