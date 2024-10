Melissa Barrera rivela che Neve Campbell non si è ancora fatta sentire | Ognuno fa le sue scelte

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)chenon si è: “fa le sue” Dopo aver saltato l’ultimo film, l’icona di Screamè stata convinta a riprendere il ruolo di Sidney Prescott per il prossimo settimo capitolo della lunga serie di slasher, ma la sua decisione di tornare non è stata priva di polemiche. “Sidney Prescott sta tornando!”ha postato su Instagram quando è stato ufficializzato il suo ritorno. “È sempre stato uno spasso e un onore poter interpretare Sidney nei film di Scream. Il mio apprezzamento per questi film e per ciò che hanno significato per me non è mai venuto meno. Sono molto felice e orgogliosa di dire che mi è stato chiesto, nel modo più rispettoso, di riportare Sidney sullo schermo e non potrei essere più entusiasta”.