Lukaku-Kvara show a San Siro | il Napoli di Conte è uno spettacolo!

(Di martedì 29 ottobre 2024) Gli azzurri consolidano la leadership in classifica con una prestazione di grande maturità a SanIldi Antoniosupera l’esame Sancon una prestazione da grande squadra. La vittoria per 2-0 sul Milan porta la firma ditskhelia, ma soprattutto dimostra la maturità di una squadra che sa soffrire e colpire nei momenti decisivi. Il vantaggio immediato La partita si sblocca dopo appena 5 minuti: Anguissa inventa per, il centravanti belga fredda Maignan con il destro. Un avvio perfetto per il, che può così impostare la sua partita preferita: difesa e ripartenze. Il Milan ci prova Pioli deve fare a meno di Theo Hernandez e Reijnders squalificati, mentre Pulisic (febbre) e Leao partono dalla panchina. Nonostante le assenze, i rossoneri creano pericoli ma si espongono al contropiede.