L'Ue impone i dazi sulle auto elettriche cinesi (Di martedì 29 ottobre 2024) La Commissione europea ha deciso di imporre in via definitiva i dazi aggiuntivi fino al 35,3% sulle importazioni delle auto elettriche cinesi in risposta ai maxi sussidi sleali elargiti da Pechino. Lo si legge nel regolamento di attuazione diffuso oggi dall'Ue. La decisione, come previsto, sarà pubblicata domani sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue e i dazi entreranno in vigore a partire dal 31 ottobre. Bruxelles si riserva comunque la possibilità di trovare un compromesso con Pechino nelle prossime settimane. Quotidiano.net - L'Ue impone i dazi sulle auto elettriche cinesi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) La Commissione europea ha deciso di imporre in via definitiva iaggiuntivi fino al 35,3%importazioni dellein risposta ai maxi sussidi sleali elargiti da Pechino. Lo si legge nel regolamento di attuazione diffuso oggi dall'Ue. La decisione, come previsto, sarà pubblicata domani sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue e ientreranno in vigore a partire dal 31 ottobre. Bruxelles si riserva comunque la possibilità di trovare un compromesso con Pechino nelle prossime settimane.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L'Uesulle auto elettriche cinesi; L'Uesulle auto elettriche cinesi; L'Uesulle auto elettriche cinesi; L’Uesull’auto elettrica cinese; L’Unione Europeanuovisui veicoli elettrici cinesi; Auto elettriche cinesi, l’UEsull’importazione; Leggi >>>

L'Ue impone i dazi sulle auto elettriche cinesi

(ansa.it)

La Commissione europea ha deciso di imporre in via definitiva i dazi aggiuntivi fino al 35,3% sulle importazioni delle auto elettriche cinesi in risposta ai maxi sussidi sleali elargiti da Pechino. Lo ...

Pomodoro, Mutti contro la Cina per concorrenza sleale: «L’Ue blocchi l’importazione o dazi al 60%»

(msn.com)

Appello di Mutti a Bruxelles: concorrenza sleale contro di noi. Il boom della produzione cinese nella regione dello Xinjiang ...

Fmi: Dazi auto cinesi danneggiano l’Ue. La cura dei tagli colpisce i Ministeri. Bonus casa ridotti, torna il nero. Che c’è sui giornali

(energiaoltre.it)

Fmi: "Dazi auto cinesi danneggiano l'Ue". Ministeri chiamati a tagli di miliardi. Torna il nero con calo dei bonus casa. La rassegna Energia ...

Trump spaventa l’Europa: tra dazi e incentivi ora sogna l’industria Ue sul suolo Usa

(repubblica.it)

Il successo del tycoon non solo preoccupa gli stati in relazione alle future barriere commerciali. Ma l'ex presidente Usa non nasconde il desiderio di fare ...