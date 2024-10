Gaeta.it - L’Istituto Romano San Michele avvia il nuovo laboratorio di musicoterapia per gli anziani

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 29 ottobre 2024, pressoSandi Roma, è stato presentato un progetto innovativo didestinato agliospiti della Casa di Riposo e della RSA dell’Ente. Questa iniziativa, realizzata dall’associazione stART A.P.S. e guidata da Massimiliano Faraci e Silvia Sini, prenderà il via dal 5 novembre e si propone di migliorare il benessere degliattraverso l’uso terapeutico della musica. La: una risorsa per il benessere fisico ed emotivo Larappresenta un approccio terapeutico complesso che utilizza la musica come mezzo per promuovere il benessere fisico, emotivo e sociale. Non si limita all’ascolto: include attività come il canto, l’uso di strumenti musicali, la danza e discussioni musicali, stimolando così non solo i sensi ma anche la mente e le emozioni.