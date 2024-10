Iltempo.it - La profezia di Cruciani sul destino del M5S: “Resterà Conte con un altro nome”

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Senza Grillo tutti questi non sarebbero nessuno”. Giuseppeinterviene a gamba tesa sulla lotta tra Giuseppee Beppe Grillo. Nella sua conversazione a due con Nicola Porro a Quarta Repubblica, il giornalista de La Zanzara ci va giù duro sulla polemica tutta interna al Movimento 5 Stelle. Il punto di partenza è una dichiarazione dell'ex presidente del Consiglio, mostrata a tutto schermo, in cui il leader politico dei pentastellati replica al fondatore del Movimento: “Estinzione del M5S? Un padre da la vita, non la morte”. Tanto basta per scatenare il-pensiero: “deve tutto a Grillo – esordisce il giornalista –, senza Grillo tutti questi qua non sarebbero nessuno”.