Secoloditalia.it - Israele scheda come terrorista l’Unrwa, l’agenzia Onu per i rifugiati. Meloni: serve un controllo scrupoloso

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) La recente decisione del parlamento israeliano di vietare le attività delOnu per iha suscitato una serie di reazioni internazionali, compreso l’intervento della premier Giorgia. In un videomessaggio rivolto al G7 Sviluppo in corso a Pescara,ha confermato l’impegno italiano con un contributo di cinque milioni di euro a supporto dei progetti delnei territori palestinesi, ma ha precisato che «ilche deve essereper impedire qualsiasi forma di commistione con attività terroristiche». L’accusa di legami con il terrorismo e le misure drastiche Lunedì, con 92 voti favorevoli e 10 contrari, la Knesset ha deliberato il divieto totale per il “braccio umanitario” di operare nei territori sotto giurisdizione israeliana, inclusi Gerusalemme Est, Gaza e la Cisgiordania.