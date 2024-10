Investita e uccisa a 14 anni mentre va a scuola, gli organi salveranno altre vite: “L’unico conforto” (Di martedì 29 ottobre 2024) “Essere d’aiuto ad altre persone in qualche modo è l’unica cosa che ci rincuora” hanno dichiarato i genitori del 14enne Investita e uccisa a Piove di Sacco, in provincia di Padova che hanno acconsentito subito alla donazione degli organi dell’adolescente. Fanpage.it - Investita e uccisa a 14 anni mentre va a scuola, gli organi salveranno altre vite: “L’unico conforto” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) “Essere d’aiuto adpersone in qualche modo è l’unica cosa che ci rincuora” hanno dichiarato i genitori del 14ennea Piove di Sacco, in provincia di Padova che hanno acconsentito subito alla donazione deglidell’adolescente.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Latina - 63enne romena investita e uccisa a Formia : indagato un militare americano

(Lapresse.it)

C’è un indagato per omicidio nel caso della morte di Maria Smical, la badante 63enne originaria della Romania che mercoledì scorso era stata trovata morta in strada a Formia in provincia di Latina. L’autopsia effettuata sul corpo della donna ha ...

67enne investita e uccisa da un'auto sulla provinciale 104 nel Salernitano

(Gazzettadelsud.it)

Una donna è morta dopo essere stata investita da un’auto nel Salernitano . L’incidente è avvenuto nella serata di ieri in via della Libertà, strada provinciale 104, a Roccapiemonte. La donna, farmacista di 67 anni di Castel San Giorgio (Salerno), è ...

Eleonora Chinello investita e uccisa a 14 anni da un'auto mentre va a scuola in bicicletta: tragedia a Padova

(msn.com)

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - È morta Eleonora Chinello, la studentessa di 14 anni che oggi, 28 ottobre, attorno alle 7.30 del mattino, mentre stava percorrendo in ...

Eleonora Chinello, chi era la 14enne morta investita mentre andava a scuola. Donati gli organi, il dolore dei genitori

(msn.com)

Avrebbe compiuto 15 anni il prossimo 28 gennaio, ma non potrà farlo. Una vita spezzata in modo tragico quella di Eleonora Chinello, che lunedì mattina stava andando in bici verso ...

Eleonora Chinello non ce l'ha fatta: morta la 14enne investita da un'auto, stava andando a scuola in bicicletta

(msn.com)

Una ragazzina di 14 anni, Eleonora Chinello, è morta nel pomeriggio all'ospedale di Padova, dove era stata trasportata d'urgenza dopo essere stata travolta da un'automobile ...

Quattordicenne investita mentre andava scuola in bici: è morta in ospedale

(msn.com)

La ragazza è stata travolta da una Golf a Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova). È il quarto incidente mortale in un mese, le vittime sono tutti studenti del Padovano ...