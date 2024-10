Tvpertutti.it - Il Paradiso delle Signore, spoiler: arriva la drastica decisione di Marta

(Di martedì 29 ottobre 2024) Umberto Guarnieri e sua figliasi allontaneranno in modo brusco ed inaspettato durante le prossime puntate de Il. Stando aglidella soap opera di Rai 1, infatti, finalmente il commendatore racconterà a sua figlia la verità sulla truffa che ha condotto ai danni di Marcello Barbieri con la complicità di suo fratello Matteo. Ricordiamo che Umberto, deciso a vendicarsi di Barbieri per il ruolo di primo piano che ha assunto nella vita di Adelaide, la quale lo ha anche assunto per gestire il suo patrimonio, ha ricattato il giovane contabile del grande magazzino milanese per rovinare il rivale. L'uomo ha finanziato una costosa operazione in America per Silvana, la mamma di Matteo, che necessitava di un trapianto urgente, e in cambio ha preteso che lui fosse suo complice in una truffa ai danni di Marcello.