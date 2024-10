Ilnapolista.it - Il Napoli con Conte ha abbandonato l’ansia e imparato il valore della pazienza

(Di martedì 29 ottobre 2024) In vistasfida di questa sera tra ile il Milan, il Corriere dello Sport fa il punto sulla maturità dimostrata dalla squadra diLa maturità del“Il, dal canto suo, è uscito indenne da una serie di trappole. Alla portata, sì, ma pur sempre pericolose: un treno con Monza, Como, Empoli e Lecce. Punti: 12. Rischi: a tratti, però gestiti e superati con la maturità che appartiene alle grandi. La squadra ombrosa e fragile di un anno fa, quella che spariva divorata dalse non riusciva a sbloccarla, hail. È ostinata, cocciuta, insistente ma non forsennata: è furba e cinica”. Leggi anche:voleva togliersi gli schiaffi dalla faccia dopo il fallimento di un anno fa “Impermeabile, con sei clean sheet in nove giornate, e spettacolare nel suo modo di comprendere che tutto sommato, per vincerla, basta un gol.