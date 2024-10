Halloween tra mostri e giochi. Dolcetti e scherzetti in centro. Notte da paura alla Malatestiana (Di martedì 29 ottobre 2024) mostri, streghe, fantasmi, Dolcetti e scherzetti. Giovedì la Notte più mostruosa dell’anno arriva a Cesena con una serie di proposte che riguarderanno il centro storico, la Biblioteca Malatestiana, Villa Silvia Carducci, il Museo dell’Ecologia e gli altri luoghi simbolo della città. Dalle 16 alle 19 il centro cittadino sarà affollato da bambine e bambini in cerca di Dolcetti o scherzetti nell’ambito dell’iniziativa organizzata da l’Accento S.r.l., d’intesa con il Comune e le associazioni di categoria. Saranno infatti diverse le attività commerciali che nel corso del pomeriggio, fino a sera, distribuiranno caramelle e cioccolatini ai bambini. Occorrerà però fare attenzione ai personaggi mostruosi che sbucheranno da ogni angolo. Ilrestodelcarlino.it - Halloween tra mostri e giochi. Dolcetti e scherzetti in centro. Notte da paura alla Malatestiana Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024), streghe, fantasmi,. Giovedì lapiù mostruosa dell’anno arriva a Cesena con una serie di proposte che riguarderanno ilstorico, la Biblioteca, Villa Silvia Carducci, il Museo dell’Ecologia e gli altri luoghi simbolo della città. Dalle 16 alle 19 ilcittadino sarà affollato da bambine e bambini in cerca dinell’ambito dell’iniziativa organizzata da l’Accento S.r.l., d’intesa con il Comune e le associazioni di categoria. Saranno infatti diverse le attività commerciali che nel corso del pomeriggio, fino a sera, distribuiranno caramelle e cioccolatini ai bambini. Occorrerà però fare attenzione ai personaggi mostruosi che sbucheranno da ogni angolo.

