Gli affitti scomparsi a Roma: domanda in crescita ma case ormai introvabili (Di martedì 29 ottobre 2024) Sempre meno appartamenti in affitto a Roma e canoni in crescita. Ma la domanda di chi vorrebbe una casa in locazione continua ad aumentare. Fanpage.it - Gli affitti scomparsi a Roma: domanda in crescita ma case ormai introvabili Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sempre meno appartamenti in affitto ae canoni in. Ma ladi chi vorrebbe una casa in locazione continua ad aumentare.

Roma e invasa da Robin Hood. Le chiavi degli appartamenti stanno scomparendo. "Ci stiamo ribellando"

Gli italiani, seguendo l'esempio degli spagnoli, hanno iniziato a "cacciare" i turisti. Nella citta piu frequentata dai visitatori stranieri si sono verificate situazioni spiacevoli. Gli attivisti che ...

Boom di affitti brevi a Roma, l'esperto Filippo Celata: «Solo l'Italia e la Grecia non hanno limiti al mercato dei b&b»

Filippo Celata, docente di Geografia economica alla Sapienza, definisce uno«tsunami demografico» la desertificazione dei quartieri a causa della proliferazione degli affitti brevi, fenomeno indotto da ...

A Roma non ci sono più case in affitto e non è solo colpa del Giubileo. La mappa dei quartieri più in crisi

(romatoday.it)

In cinque anni il numero degli annunci immobiliari per locazione nella Capitale è sceso dell'80%. Colpa di Airbnb, ma non solo. Tutti i dati e le sfaccettature del fenomeno ...