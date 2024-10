Ilgiorno.it - Foto di donne vittime di violenza: "Può capitare a chiunque di noi"

(Di martedì 29 ottobre 2024) La prima fu Giulia Donato, 23 anni, impiegata. L’ultima è stata Eleonora Toci, 30 anni. La prossima sarà Flavia Agonigi Mello, 30 anni, uccisa a Pontedera. Sono 32 i volti delledi femminicidio nel 2024, una in fila all’altra sulla "Parete contro la" nell’atrio della Fondazione Marchesi di Inzago. Ma nell’ufficio di Marta Mura, avvocato e presidente della storica fondazione, ideatrice e da oltre un anno e mezzo amorevole "curatrice" della parete vi sono oltre 70 altre. "Le cambio di anno in anno, altrimenti non ci starebbero. Ma queste non le butto certamente". La parete affaccia sulle vetrate del centro prenotazioni della fondazione che ospita Rsa, centro diurno e ambulatori. I cittadini entrano, commentano. Le immagini hanno formato e grafica affine: volto, nome, anno e circostanze della morte. Una, massimo due righe.