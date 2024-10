Federica Petagna entra al Grande Fratello: la criptica reazione di Alfonso D’Apice (Di martedì 29 ottobre 2024) Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello c’è stato l’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Federica Petagna. L’ex concorrente di Temptation Island ha varcato la soglia della porta rossa, lasciando dietro di sé tantissime faccende in sospeso. Proprio per tale ragione, i riflettori sono tutti puntati su di lei e sulle due persone con cui ha avuto delle relazioni prima di cominciare questa avventura, ovvero, l’ex fidanzato Alfonso D’Apice e l’ex tentatore, con cui ha avuto un flirt, Stefano Tediosi. Come avranno reagito i due all’ingresso in casa della giovane? Scopriamolo. Tutto.tv - Federica Petagna entra al Grande Fratello: la criptica reazione di Alfonso D’Apice Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di martedì 29 ottobre 2024) Nel corso della puntata di ieri delc’è stato l’ingresso nella casa più spiata d’Italia di. L’ex concorrente di Temptation Island ha varcato la soglia della porta rossa, lasciando dietro di sé tantissime faccende in sospeso. Proprio per tale ragione, i riflettori sono tutti puntati su di lei e sulle due persone con cui ha avuto delle relazioni prima di cominciare questa avventura, ovvero, l’ex fidanzatoe l’ex tentatore, con cui ha avuto un flirt, Stefano Tediosi. Come avranno reagito i due all’ingresso in casa della giovane? Scopriamolo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - Federica Petagna entra nella Casa come nuova concorrente : la reazione di Alfonso D’Apice

(Isaechia.it)

Nel corso della decima puntata del Grande Fratello (clicca QUI per leggere il resoconto) andata in onda ieri sera su Canale 5, Federica Petagna – ex concorrente dell’ultima edizione di Temptation Island – ha fatto il suo ingresso in Casa, pronta a ...

Alfonso D’Apice - la reazione all’ingresso di Federica Petagna al Grande Fratello

(Biccy.it)

Federica Petagna ieri sera è entrata al Grande Fratello in qualità di nuova concorrente e l’ingresso di Alfonso D’Apice (prima in qualità di ospite esterno per un confronto, poi come concorrente) è altamente probabile. Per questo motivo il suo ...

Da Temptation Island al Grande Fratello: Federica Petagna entra in Casa. La relazione 'tossica' con Alfredo

(adnkronos.com)

New entry nella casa. Direttamente da Temptation Island, questa sera al Grande Fratello ha fatto il suo ingresso Federica Petagna. La sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia parte dopo la ...

Federica Petagna da Temptation al Grande Fratello: è entrata nella Casa. Il rapporto con il tentatore Stefano e la reazione dell'ex Alfonso

(msn.com)

I rumor erano veri, Federica Petagna è una nuova coinquilina del Grande Fratello. L'ex protagonista di Temptation Island ha varcato la porta rossa del reality show condotto da ...

Alfonso D’Apice commenta la reazione all’ingresso di Federica al Grande Fratello

(msn.com)

0 Condividi Twitter L’ingresso nel GF di Federica Petagna e Alfonso D’Apice segna nuovi sviluppi sentimentali Ieri sera, Federica Petagna è divenuta una nuova concorrente del Grande Fratello, mentre l ...

Federica Petagna da Temptation al…"

(informazione.it)

L'anno scorso a tenere banco furono proprio Perla Vatiero, Mirko Brunetti e la tentatrice Greta Rossetti, ex protagonisti di "Temptation Island". Potrebbe accadere anche in questa edizione, con… Leggi ...