"Esercitazioni per simulare un attacco nucleare su larga scala". La Russia prepara il suo esercito

(Di martedì 29 ottobre 2024) iLe tensioni nel conflitto ucraino si intensificano con l’annuncio delladi nuovemilitari, mirate aunsu. Sotto la supervisione diretta di Vladimir Putin, le forze armate russe hanno messo in pratica “compiti per effettuare un massicciocon forze offensive strategiche in risposta a unnemico,” come dichiarato dal ministro della Difesa Andrei Belousov. Intanto, il ministero della Difesa russo ha annunciato la presa della cittadina di Selydove, vicina a Pokrovsk, nell’Ucraina sud-orientale. Unsu Kharkiv ha causato la morte di almeno quattro persone, come riportato dal sindaco Igor Terekhov. Le vittime sono state trovate sotto le macerie dell’edificio colpito.