È morta Teri Garr, l’attrice di Frankenstein Junior e Friends aveva 79 anni (Di martedì 29 ottobre 2024) È morta Teri Garr, l'attrice di Frankenstein Junior e Friends, all'età di 79 anni. Alla fine degli anni '90 le fu diagnosticata la sclerosi multipla, malattia che la costrinse a ritirarsi dalle scene nel 2011. Fanpage.it - È morta Teri Garr, l’attrice di Frankenstein Junior e Friends aveva 79 anni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) È, l'attrice di, all'età di 79. Alla fine degli'90 le fu diagnosticata la sclerosi multipla, malattia che la costrinse a ritirarsi dalle scene nel 2011.

Teri Garr, addio alla mitica Inga di Frankenstein Junior: ci lascia a 79 anni

La ricorderemo sempre come Inga, la procace assistente del dottor Frederick Frankenstein nel leggendario film Frankenstein Junior

In Romania, Frederick conosce l'aiutante Igor, l'assistente Inga e la sinistra e misteriosa Frau Blücher.

Marco Mengoni ha perso la madre Nadia Ferrari, morta a soli 60 anni ... De Martino vince (con gaffe), Gerry Scotti fa cantare, Chi l'ha visto garanzia, Rai 1 non si riprende, bene Cazzullo ...

È morta all’età di 89 anni l’attrice britannica Maggie Smith, nota in particolare per i film di Harry Potter e Downton Abbey. Ne danno la notizia i figli Toby Stephens e Chris Larkin ...