Thesocialpost.it - È morta Teri Garr, l’attrice di Frankenstein Junior e Friends aveva 79 anni

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 29 ottobre 2024), celebre per il ruolo di Inga in, èa 79a Los Angeles., affetta da sclerosi multipla,annunciato la sua malattia nel 2002 e, nel 2006, era stata colpita anche da un aneurisma. Questi problemi di salute l’no spinta a ritirarsi dalle scene nel 2011. Nata a Lakewood nel 1944,iniziato la sua carriera come ballerina, apparendo in coppia con Elvis Presley in alcune pellicole, per poi esordire come attrice ne La conversazione di Francis Ford Coppola.Leggi anche: Chiede aiuto al sindacato per denunciare turni massacranti: operaio pakistano preso a bastonate Il ruolo di Inga, l’assistente di Gene Wilder nel film cult di Mel Brooks, leportato fama internazionale. Nel 1983, la sua interpretazione nel film Tootsie le valse una candidatura all’Oscar come miglior attrice non protagonista.