Drone ucraino colpisce per la prima volta in Cecenia: attaccata l’Università delle Forze Speciali Russe (Di martedì 29 ottobre 2024) Un Drone ha attaccato l’Università delle Forze Speciali Russe di Gudermes, nella Repubblica di Cecenia. Lo ha annunciato sul suo canale Telegram il leader ceceno Ramzan Kadyrov. Il centro di addestramento è intitolato a Vladimir Putin e il presidente russo lo aveva visitato all’inizio di agosto: si tratta del primo caso registrato di un attacco da parte di un aeromobile a pilotaggio remoto sul territorio della Cecenia. Colonna di fumo dopo l’attacco in Cecenia (X).Kadyrov minaccia l’Ucraina: «Li distruggeremo» L’attacco è avvenuto alle 6.30, quando all’interno dell’edificio – che si trova a 35 chilometri da Grozny – non c’era nessuno. Si è sviluppato un incendio sul tetto della struttura, che è stato poi domato. Kyiv non ha rivendicato l’attacco, ma Kadyrov ha fatto intendere che sia stata opera dell’Ucraina. Lettera43.it - Drone ucraino colpisce per la prima volta in Cecenia: attaccata l’Università delle Forze Speciali Russe Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Unha attaccatodi Gudermes, nella Repubblica di. Lo ha annunciato sul suo canale Telegram il leader ceceno Ramzan Kadyrov. Il centro di addestramento è intitolato a Vladimir Putin e il presidente russo lo aveva visitato all’inizio di agosto: si tratta del primo caso registrato di un attacco da parte di un aeromobile a pilotaggio remoto sul territorio della. Colonna di fumo dopo l’attacco in(X).Kadyrov minaccia l’Ucraina: «Li distruggeremo» L’attacco è avvenuto alle 6.30, quando all’interno dell’edificio – che si trova a 35 chilometri da Grozny – non c’era nessuno. Si è sviluppato un incendio sul tetto della struttura, che è stato poi domato. Kyiv non ha rivendicato l’attacco, ma Kadyrov ha fatto intendere che sia stata opera dell’Ucraina.

