"Copiato" il profilo del vicesindaco Pizzi

(Di martedì 29 ottobre 2024) "" ilFacebook delRiccardo, "Non sono io". Era già accaduto in passato quando alcuni amministratori erano stati presi di mira da hacker che si erano impossessati dei loro profili o ne avevano attivati di nuovi. Diverso per il vice sindaco e assessore allo Sport: nessuno è entrato nel suo, ma ne è stato attivato uno, senza foto, ma con lo stesso nome,da cui sono partite richieste di amicizia verso amici virtuali diche gli hanno chiesto come mai avesse attivato un nuovo. Il vice sindaco ha pubblicato subito un post sul suo: ‘Degli amici mi stanno segnalando di aver ricevuto richieste di amicizia su Facebook da una mio nome ma senza foto. Non sono io ad averle inviate. Qualcuno ha creato unfalso a mio nome’.