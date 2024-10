Ilrestodelcarlino.it - Cimitero, asta per l’assegnazione di una cappella

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) È stato pubblicato un avviso dipubblica perin concessione per 90 anni di unaa schiera alurbano di Cervia. La struttura è stata edificata dal Comune con cinque loculi soprasuolo. La tariffa base dell’è pari a 15.669,18 euro + Iva 10%, per 17.236,10 euro complessivi. Tutte le informazioni per poter partecipare all’e le modalità con cui presentare domanda, nonché tutte le informazioni a essa relative sono disponibili consultando direttamente l’avviso pubblico sul sito web di Azimut https://www.azimut-spa.it/ita/Pubblicazioni/Cervia, presso l’albo pretorio del Comune di Cervia o presso la bacheca e gli ingressi principali deldi Cervia. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato entro e non oltre le ore 12 del 13 dicembre 2024.