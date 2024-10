Ilrestodelcarlino.it - Bimbo conteso da due famiglie. L’appello dei genitori affidatari: "Aiutateci a tenerlo con noi"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) E’ un bambino di 2 anni e 9 mesi. Un bambino felice, che da quando aveva 7 mesi vive assieme ai, una coppia pesarese che lui chiama mamma e papà. Una mamma e un papà, sia pure non biologici, che sentono quel figlio come carne della loro carne, ed ora lottano percon sé, chiamando a sostegno tutta la città, con una raccolta firme online (già oltre tremila le sottoscrizioni) che cresce di minuto in minuto. Ma quel, a pochi chilometri di distanza, ha anche una mamma biologica e due nonni materni che desiderano crescerlo. E ora, forti di una sentenza del giudice, intendono farlo. Il trasferimento è imminente. Una storia che mescola amore, dolore, speranze, aspettative. Così la raccontano i: "Ad agosto 2018 abbiamo presentato domanda per la disponibilità all’adozione nazionale e internazionale al Tribunale dei minori di Ancona.