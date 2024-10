Benevento-Turris, al via la prevendita: tutti i dettagli (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 16:00 di oggi 29 ottobre 2024 e fino alle ore 21:15 del 4 novembre p.v., saranno disponibili esclusivamente nelle ricevitorie autorizzate Ticketone i tagliandi validi per la partita Benevento-Turris, in programma il giorno 4 novembre 2024 alle ore 20:30. La vendita online/web non è consentita. Anteprima24.it - Benevento-Turris, al via la prevendita: tutti i dettagli Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIlCalcio comunica che a partire dalle ore 16:00 di oggi 29 ottobre 2024 e fino alle ore 21:15 del 4 novembre p.v., saranno disponibili esclusivamente nelle ricevitorie autorizzate Ticketone i tagliandi validi per la partita, in programma il giorno 4 novembre 2024 alle ore 20:30. La vendita online/web non è consentita.

