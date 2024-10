Ilrestodelcarlino.it - "Auto contro l’oratorio, non è la prima volta"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un incidente gravissimo, quello di domenica all’alba che, non solo, ha tolto la vita al 30enne rumeno Constantin Valentin Jugariu, ma ha anche distrutto un bene storico - culturale nel territorio di Lovoleto di Granarolo. L’del 30enne, infatti, ha arrestato la sua carambolail porticato deldi sant’Antonio, annesso a Villa Villani. Due colonne sono crollate portandosi dietro parte del tetto. "Si tratta di un’ampia struttura che comprendeconsacrato e dove si celebra messa, unal’anno, in occasione di sant’Antonio - dice il proprietario Luca Villani. Poi dietro c’è la villa, dove vivono i miei parenti e, al piano terra c’è il mio studio. L’altra notte mia cugina ha sentito un boato come fosse un terremoto, è uscita di casa e si è accorta di quanto era accaduto.