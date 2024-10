Venom 3: l’impatto del box office nel futuro del Sony Spider-Man Universe (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Sony potrebbe aver fatto il passo più lungo della gamba per quanto riguarda il live-action Spider-Verse. Ancor prima che il primo Venom guadagnasse i suoi 856 milioni di dollari al botteghino globale, generando il franchise che è diventato noto come Sony’s Universe of Marvel Characters, lo studio aveva annunciato l’intenzione di sfruttare i suoi 900 personaggi di una Marvel detenuta da Disney. Nel 2018, la Sony ha iniziato a sviluppare spinoff con protagonisti i cattivi dell’Uomo Ragno, Morbius, Kraven il Cacciatore e Silver Sable, oltre a progetti per Black Cat, Jackpot, Silk e Nightwatch, un personaggio meno noto con una dozzina di apparizioni nei fumetti dell’Uomo Ragno. Ma poi Morbius del 2022, con Jared Leto nei panni del vampiro vivente, e Madame Web del 2024, con Dakota Johnson nei panni della chiaroveggente Cassandra Webb, hanno fatto fiasco al botteghino. Nerdpool.it - Venom 3: l’impatto del box office nel futuro del Sony Spider-Man Universe Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Lapotrebbe aver fatto il passo più lungo della gamba per quanto riguarda il live-action-Verse. Ancor prima che il primoguadagnasse i suoi 856 milioni di dollari al botteghino globale, generando il franchise che è diventato noto come’sof Marvel Characters, lo studio aveva annunciato l’intenzione di sfruttare i suoi 900 personaggi di una Marvel detenuta da Disney. Nel 2018, laha iniziato a sviluppare spinoff con protagonisti i cattivi dell’Uomo Ragno, Morbius, Kraven il Cacciatore e Silver Sable, oltre a progetti per Black Cat, Jackpot, Silk e Nightwatch, un personaggio meno noto con una dozzina di apparizioni nei fumetti dell’Uomo Ragno. Ma poi Morbius del 2022, con Jared Leto nei panni del vampiro vivente, e Madame Web del 2024, con Dakota Johnson nei panni della chiaroveggente Cassandra Webb, hanno fatto fiasco al botteghino.

