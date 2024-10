Toscana dopo nubifragio | si contano i danni Sindaci ringraziano volontari

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024): si, è il momento di contare il’ondata di maltempo che si è abbattuta su Cecina, Rosignano Marittimo, Le Badie a Castellina Marittima, Terricciola, Santa Luce, Riparbella, Montescudaio. Con case allagate e strade trasformate in fiumi. Itutti iintervenuti ad aiutare.che ha messo sott’acqua il parco animali di Gallorose che rassicura via social: “Vogliamo rassicurarvi che ci siamo attivati per fornire cibo caldo agli animali e fornire paglia asciutta, garantendo loro un riparo sicuro e confortevole”. Il sindaco di Terricciola Matteo Arcenni chiede lo stato di emergenza: “Ho contattato la Regione per chiedere che venga riconosciuta la situazione di emergenza che sta attraversando Terricciola.