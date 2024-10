Tokyo, Ishiba: non lascio, ma riforme (Di lunedì 28 ottobre 2024) 10.20 All'indomani del voto che ha visto i liberaldemocratici perdere la maggioranza per la prima volta dal 2009, il leader Ldp e premier Ishiba esclude le dimissioni"per evitare un vuoto politico",ma anche una coalizione di governo. "Non penso di formare una coalizione. Penso che dobbiamo potere accettare umilmente la partecipazione degli eletti esterni,attraverso discussioni testo per testo". Promette una riforma del partito,dopo lo scandalo dei fondi neri "Fattore della sconfitta il sospetto, la sfiducia,la rabbia" dopo la vicenda. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) 10.20 All'indomani del voto che ha visto i liberaldemocratici perdere la maggioranza per la prima volta dal 2009, il leader Ldp e premieresclude le dimissioni"per evitare un vuoto politico",ma anche una coalizione di governo. "Non penso di formare una coalizione. Penso che dobbiamo potere accettare umilmente la partecipazione degli eletti esterni,attraverso discussioni testo per testo". Promette una riforma del partito,dopo lo scandalo dei fondi neri "Fattore della sconfitta il sospetto, la sfiducia,la rabbia" dopo la vicenda.

