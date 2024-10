Tiro a segno: due ori e un argento per il felegarese Andrea Vicini (Di lunedì 28 ottobre 2024) Due ori e un argento per l'atleta di Felegara Andrea Vicini nei campionati italiani di Tiro a segno con armi ad avancarica. Nella giornata di sabato 26 ottobre 2024, infatti Andrea Vicini, detto il Vicio, ha partecipato alla finale di Tiro a segno con armi ad avancarica della Unione Italiana, che Parmatoday.it - Tiro a segno: due ori e un argento per il felegarese Andrea Vicini Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Due ori e unper l'atleta di Felegaranei campionati italiani dicon armi ad avancarica. Nella giornata di sabato 26 ottobre 2024, infatti, detto il Vicio, ha partecipato alla finale dicon armi ad avancarica della Unione Italiana, che

