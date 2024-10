Gaeta.it - Svelati i legami tra spionaggio e rilascio di passaporti: indagini della DDA di Milano

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il tema deiin Italia è tornato alla ribalta a causa di recenti scandali legati a un presunto traffico di documenti d’identità. LeDDA dirivelano un sistema complesso in cui anche chi ha precedenti penali riesce a ottenere un passaporto, grazie a procedure che mettono in discussione la sicurezza nazionale. Le rivelazioni emergono da un’inchiesta più ampia su una rete diche ha messo a repentaglio informazioni sensibili. LeDDA diLa Direzione Distrettuale Antimafia dista portando avanti un’indagine su un presunto gruppo di spie coinvolto nel furto e nella vendita di informazioni riservate. Questa rete non si limita a rubare segreti industriali o governativi, ma si avvale di pratiche illecite riguardanti ildianche a persone con precedenti penali.