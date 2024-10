Lanazione.it - Sicurezza sulle strade: "In città i ‘gobbetti gialli’"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "A Pisa vi sarà l’introduzione di un nuovo metodo di segnaletica orizzontale con l’utilizzo dei cosiddetti gobbetti gialli". E’ quanto annunciano i consiglieri comunali di ‘Pisa al centro’ dopo l’approvazione in consiglio comunale di una mozione presentata dal consigliere Lorenzo Vouk. "Con questa mozione – articola Vouk –, abbiamo voluto rispondere a due esigenze avvertite dai cittadini". In primis "la necessità di contrastare il parcheggio irregolare che intralcia la circolazione dei mezzi pubblici" quindi "l’urgenza di proteggere gli utenti della strada più vulnerabili, come ciclisti e motociclisti". Un’analisi condivisa con Angelo Ciavarella, anche lui consigliere comunale in forza a ‘Pisa al centro’.