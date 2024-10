Laprimapagina.it - Sciara. Nicasio Moncada travolto e ucciso da un traliccio a Termini Imerese

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 44 anni di, è morto in contrada Canne Masche in territorio di(Palermo).stava effettuando dei lavori di bonifica in un terreno di sua proprietà, quando unè caduto finendo su un escavatore che stava usando. Ilè finito sulla cabina e pernon c’è stato nulla da fare. In Contrada Masche sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno soccorso e tentato di rianimare ed i vigili del fuoco che lo hanno estratto dall’escavatore. Sull’incidente mortale indagano i Carabinieri.