Sassi contro gli autobus, per i sindacati ormai vero allarme sociale

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tarantini Time Quotidiano“Non si può più parlare di episodi isolati di vandalismo e violenza gratuita. In alcune zone della città il fenomeno dell’aggressione ai mezzi pubblici di trasporto con grave rischio per l’incolumità di autisti e passeggeri èunche come tale va trattato. Chiediamo pertanto al Prefetto di Taranto, Donato Giovanni Cafagna, la possibilità di una immediata convocazione del tavolo provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e la possibilità di aggiornare su tale recrudescenza anche il nuovo Questore Michele Davide Sinigaglia”. Così Francesco Zotti, Cinzia Fumarola e Carmelo Sasso, rispettivamente segretari generali della FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti. La nota arriva all’indomani dell’ennesima aggressione subita al quartiere Paolo VI, dall’di linea numero 24. “Mentre percorrevo via Salvemini, alle ore 19.