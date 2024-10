Rodri vince il Pallone d’Oro 2024!

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)il. Al Theatre du Chatelet di Parigi, il centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola – salito sul palco in stampelle a causa del recente infortunio – è stato proclamato vincitore dell’edizione. Battuti i blancos Vinicius, Carvajal e Bellingham, tutti assenti in questa serata di gala. Nel 2023 trionfò per l’ottava volta in carriera Lionel Messi. Il Real Madrid è invece il miglior club maschile dell’anno, anche se i campioni d’Europa in carica hanno disertato la cerimonia. Tra i club candidati c’erano anche Borussia Dortmund (Germania), Girona (Spagna), Bayer Leverkusen (Germania) e Manchester City (Inghilterra). È Carlo Ancelotti il miglior allenatore dell’anno nel calcio maschile. Il tecnico del Real Madrid, come tutta la delegazione dei blancos, non è presente come detto per via della protesta.