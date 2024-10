Ilgiorno.it - Ricette false per farmaci oppioidi gratis: 8 arresti. Un medico di base aveva prescritto da solo 1.300 confezioni

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Monza – I carabinieri del Comando Provinciale di Monza Brianza e degli altri comandi dell'Arma competenti per territorio, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 8 persone, tre di nazionalità italiana e cinque egiziana, gravemente indiziate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un servizio pubblico, truffa ai danni del Ssn e falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Le indagini Le indagini hanno portato alla luce un vasto traffico di medicinali, acquisiti mediante prescrizionirilasciate dietro compenso da uncompiacente e infine immessi nel mercato illecito delle sostanze stupefacenti.