Oasport.it - Quando gioca Sinner a Parigi-Bercy? C’è la data del debutto, avversario da definire

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Janniksi presenta acon l’obiettivo di vincere l’ultimo Masters 1000 della stagione e avvicinarsi nel migliore dei modi a due appuntamenti fondamentali: le ATP Finals di Torino (10-17 novembre) e le Final Eight di Coppa Davis a Malaga (19-24 novembre). Il numero 1 al mondo non conosce ancora il nome del suo prossimo, ma è già definita ladel suonella capitale francese. Reduce da un periodo estremamente positivo, in cui ha trionfato a Cincinnati, New York (US Open) e Shanghai oltre al milionario torneo di esibizione Six Kings Slam a Riad, il 23enne altoatesino scenderà in campo nella giornata di mercoledì 30 ottobre per i sedicesimi di finale sul veloce indoor dicontro uno tra Ben Shelton e Corentin Moutet.