Ilrestodelcarlino.it - Passante a Bologna, Ugolini e de Pascale: “Si deve fare”. Il no di Serra: “Inutile colata di cemento”

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 - Ilautostradale torna protagonista del dibattito per le prossime elezioni Regionali del 17 e 18 novembre (foto). In mattinata, durante il confronto sul mondo dei trasporti, organizzato da Cgil, Cisl e Uil al Dlf, si sono confrontati Michele de, candidato di centrosinistra, Elena, in corsa con il centrodestra e Federico, aspirante governatore appoggiato dalla sinistra radicale. “Ilè un'opera strategica e chiediamo che sia realizzato così come è stato definito anche con tutto il sistema delle compensazioni che ha definito il Comune di», ha fatto sapere de. Da qui, i problemi legati al cambiamento climatico e alle alluvioni, aggiunge il sindaco di Ravenna, “non hanno alcuna correlazione” con i ritardi dell’opera. “Ilè una priorità e va realizzato.