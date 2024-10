Nucleare, Calenda: “Superate in 3 giorni le 50mila firme per la proposta di legge” (Di lunedì 28 ottobre 2024) “Abbiamo raggiunto in tre giorni le firme necessarie per depositare la legge sul Nucleare. Ma continueremo a raccoglierle per dare peso alla proposta”. Lo annuncia il leader di Azione, Carlo Calenda, sui social. “Mentre si discute di dossieraggi, amanti, e gossip c’è una parte d’Italia che vuole occuparsi di cose serie. Avanti”, aggiunge. “Un grande risultato ottenuto grazie al lavoro di tutte le associazioni e le personalità che hanno lanciato la proposta insieme ad Azione, ma soprattutto alle migliaia di giovani che si sono mobilitati per una battaglia che sentono loro“, conclude Calenda. Lapresse.it - Nucleare, Calenda: “Superate in 3 giorni le 50mila firme per la proposta di legge” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) “Abbiamo raggiunto in trelenecessarie per depositare lasul. Ma continueremo a raccoglierle per dare peso alla”. Lo annuncia il leader di Azione, Carlo, sui social. “Mentre si discute di dossieraggi, amanti, e gossip c’è una parte d’Italia che vuole occuparsi di cose serie. Avanti”, aggiunge. “Un grande risultato ottenuto grazie al lavoro di tutte le associazioni e le personalità che hanno lanciato lainsieme ad Azione, ma soprattutto alle migliaia di giovani che si sono mobilitati per una battaglia che sentono loro“, conclude

Nucleare, Calenda: “Superate in 3 giorni le 50mila firme per la proposta di legge”

