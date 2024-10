Terzotemponapoli.com - Napoli, il viaggio è lungo e complesso

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ilè chiamato ad un mese di impegni molto impegnativi. Ne ha parlato Sportmediaset. Di seguito quanto scritto all’interno del sito in questione., tutto in un mese Il: passa da Milano, due volte in una decina di giorni (prima Milan e poi Inter). Fa tappa al Maradona per la sfida all’Atalanta, incrocia la Roma, il Torino in trasferta e la Lazio all’Olimpico per l’ottavo di finale di Coppa Italia. Tutto in un mese poco più che abbondante, dal 29 ottobre al 5 dicembre, giorni che serviranno a dare la misura delle ambizioni di Antonio Conte e del suo. Giochino pressoché perfetto di questo avvio di stagione ma anche incognita di un campionato dove le favorite erano altre e la prima mini-fuga è notizia recente, fresca di pareggio tra Inter e Juve che ha spedito la prima a meno quattro e la seconda a meno cinque.