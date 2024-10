Ilrestodelcarlino.it - L’inchiesta sui dossieraggi, ci sono tre modenesi tra le vittime delle spie

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Modena, 28 ottobre 2024 – Cianche tre(due di Modena e uno di Formigine) tra ledella banda dei dossier, l’associazione a delinquere finita nel mirino della Dda di Milano. Tra questi c’è anche un ex imprenditore che ha cessato alcuni anni fa la propria attività. Si parla di un “gigantesco mercato di informazioni personali” e riservate acquisite il modo illecito da banche dati strategiche per l’Italia, carpite da ex appartenenti o appartenenti a polizia e Gdf, tecnici informatici e hacker per essere rivendute a clienti del mondo dell’imprenditoria non solo per fini ‘aziendali’ ma anche familiari.