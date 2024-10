Laprimapagina.it - L’Anno che Verrà che accoglierà il 2025 andrà in onda da Reggio Calabria

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ancora laprotagonista. L’edizione dechecheil, insu Rai 1 durante la notte di San Silvestro, si terrà per la secvolta consecutiva in. Lo scorso anno la sede dell’evento è stata Crotone. Quest’anno invece l’appuntamento sarà in diretta dal lungomare di. Dopo l’addio di Amadeus, la conduzione della serata evento sarà affidata a Marco Liorni. Sarà il settimo conduttore a presentare il tradizionale appuntamento di fine anno di Rai 1 dopo Carlo Conti (dal 2003 al 2008 e dal 2011 al 2013), Fabrizio Frizzi (2009), Mara Venier e Pino Insegno (2010), Flavio Insinna (2014) e Amadeus (dal 2015 fino all’edizione delscorso).