Jeremy Allen White nella prima foto dal biopic su Bruce Springsteen

(Di lunedì 28 ottobre 2024)si è presentato quest’oggi nelle vesti dinell’annunciatodal titolo Deliver Me From Nowhere. L’immagine in questione è stata diffusa in via ufficiale da 20th Century Studios attraverso i canali social. La star della serie tv The Bear mostra inun look molto vicino a quello di “The Boss“, con giacca di pelle e camicia di fla. Il film attualmente in via di sviluppo sarà, come noto, ispirato al romanzo “Deliver Me From Nowhere: The Making of’s Nebraska” di Warren Zanes.isin #DeliverMeFromNowhere. Coming to theaters in 2025. pic.twitter.