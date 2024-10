Ilgiornale.it - Inter e Juventus, una partita di poker

Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano Un folle derby d'Italia. Otto gol per un pareggio trae Juve: mai successo nella storia. E solo tre volte in campionato prima di ieri le due rivali avevano riempito così il pallottoliere. Dentro hanno convissuto almeno cinque partite. La partenza dell'(1-0), il sorpasso della Juve (1-2), il ribaltone nerazzurro (3-2), la fuga della squadra di Inzaghi (4-2), la rimonta bianconera per il definitivo 4-4.