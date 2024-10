“Ho partorito e il bimbo è morto subito”. Tragedia nella famiglia vip, l’annuncio straziante

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

Demi Lovato è in lutto per la tragica scomparsa della nipote, la piccola Xiomara, figlia di sua sorella Madison Rose De La Garza, attrice conosciuta per il ruolo in Desperate Housewives. La neonata è deceduta poco dopo il parto cesareo d'urgenza, avvenuto il 27 settembre. Solo ora, a un mese di distanza, laha deciso di condividere pubblicamente il dramma. Demi ha voluto dedicare alla nipotina un toccante omaggio nelle sue Instagram Stories, ricordando il momento in cui ha potuto abbracciarla, anche se solo per un breve e struggente saluto.