Guida TV Sky Cinema e NOW: Race for Glory - Audi vs Lancia, Lunedi 28 Ottobre 2024 (Di lunedì 28 ottobre 2024) Lunedi 28 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301) e su Sky Cinema Drama HD alle 21:45 (canale 308), trovi Race for Glory - Audi vs Lancia, un biopic diretto da Stefano Mordini, che ripercorre la storica rivalità tra due scuderie automobilistiche leggendarie. Protagonisti Riccardo Scamarcio e Daniel Bruhl, il film è ambientato nel 1983, anno in cui Cesare Fiorio, direttore sportivo della Lancia, decide di sfidare l'imbattibile team Audi nel Campionato mondiale di rally. La pellicola cattura l’adrenalina e la competizione senza esclusione di colpi tra due squadre che hanno scritto la storia del motorsport, mostrando non solo le corse, ma anche i retroscena e le dinamiche umane di quel periodo. Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Race for Glory - Audi vs Lancia, Lunedi 28 Ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)28sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 (canale 301) e su SkyDrama HD alle 21:45 (canale 308), troviforvs, un biopic diretto da Stefano Mordini, che ripercorre la storica rivalità tra due scuderie automobilistiche leggendarie. Protagonisti Riccardo Scamarcio e Daniel Bruhl, il film è ambientato nel 1983, anno in cui Cesare Fiorio, direttore sportivo della, decide di sfidare l'imbattibile teamnel Campionato mondiale di rally. La pellicola cattura l’adrenalina e la competizione senza esclusione di colpi tra due squadre che hanno scritto la storia del motorsport, mostrando non solo le corse, ma anche i retroscena e le dinamiche umane di quel periodo.

Guida TV Sky Cinema e NOW: Race for Glory - Audi vs Lancia, Lunedi 28 Ottobre 2024

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lunedi 21 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, andrà in onda I tre moschettieri - Milady, il ... (Digital-news.it)

Lunedi 14 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore. Stasera, su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, debutta alla regia Margherita Buy con ... (Digital-news.it)

Programmi tv su Sky Cinema Due oggi: guida tv del palinsesto di Sky Cinema 2 per sapere cosa fanno e cosa vedere su Sky Cinema Due hd grazie alla programmazione completa suddivisa per fasce orarie. (comingsoon.it)

Guida alle Serie in TV oggi sera su Sky Cinema Due guida programmazione delle Serie TV nel palinsesto televisivo Sky Cinema Due per sapere cosa fanno le Serie questa ... (comingsoon.it)

Questa sera durante la sesta puntata di Tale e Quale Show 2024, programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti in prima serata su... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di ... (superguidatv.it)